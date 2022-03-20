وفاة زكى فطين عبد الوهاب.. قصته مع السرطان واللحظات الأخيرة فى حياته

توفى منذ قليل، الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذى أصيب به مرتين.

ونرصد فى التقرير التالى قصة معاناة زكى فطين عبد الوهاب مع مرض السرطان.

فى فبراير الماضى أعلن الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن إصابته بمرض السرطان فى المخ وكشف عن كواليس المرض الذى تم اكتشافه فى مرحلة خطيرة حيث كان من الدرجة الرابعة.

وقال زكى فطين عبد الوهاب عبر صفحته على فيسبوك :" أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تلفونات، ادعولي بالشفاء".

زكى فطين عبد الوهاب وعلاجه على نفقة النقابة

وقررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى أن تتكفل بعلاج زكى فطين عبد الوهاب وذلك بعد دخوله المستشفى ومكث فى الرعاية المركزة وبعد أيام انتقل الى غرفة عادية تحت ملاحظة الأطباء.

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، تطورات الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد دخوله المستشفى.

وقال أشرف زكي: "زكي فطين عبد الوهاب شعر ببعض التعب وفضل دخوله المستشفي والبقاء في العناية المركزة بضع ساعات".

وأضاف: "هو الآن حالته جيدة وخرج من العناية المركزة؛ بعد استقرار حالته الصحية".

حكاية زكي فطين عبد الوهاب مع السرطان

منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، أصيب زكي فطين عبد الوهاب بسرطان الرئة وكان أيضاً في المرحلة الرابعة، وتلقى حينها زكي فطين العلاج الكيماوي، وأجرى 6 جلسات بمعدل جلسة كل 3 أسابيع، وطمئن جمهوره حينها وقال إن وضع الرئة مطمئن الآن وأنه حريص على إجراء أشعة باستمرار للإطمئنان .

وفي 2021 ، أصيب زكي فطين عبد الوهاب بسرطان المخ، وأعلن إصابته وكشف بنفسه كواليس الحالة التي عاشها و ما شعر به من أعراض سرطان المخ، وقال :" بدأت أمشي وأحس أني مش متزن في المشي، وكلمت الدكتور فطلب مني مجموعة تحاليل طلعت النتيجة كويسة، بعد كدا عملت أشعة في المخ بناءا على طلب الدكتور، والأشعة أظهرت إصابتي بورم سرطاني من الدرجة الرابعة"

وتابع زكي فطين عبد الوهاب : "الورم منتشر في المخ مش في حتة واحدة، وأصعب جزء المسؤول عن الاتزان نفسه".

وصرح بأنه بدأ جلسات علاج بالإشعاع على المخ وهي 15 جلسة على مدار 3 أسابيع كل أسبوع 5 جلسات، وتابع: "بعد الجلسات يتم عمل أشعة على المخ لمعرفة مدى الاستجابة".

وكشف زكي فطين عبد الوهاب تفاصيل إصابته بسرطان المخ، حيث ذكر أن بداية شعوره بالتعب كانت مجرد ألم في ركبته، وكان يظن أنها من قلة الحركة، لكن الأمور تعقدت بعد ذلك إلى المشي بصعوبة، وبدأ يشعر وكأنه لا يستطيع النزول على السلم، مؤكدا أنه أجرى تحاليل وكانت نتائجها جيدة.

ومن وقتها استمرت رحلة علاج زكي فطين عبد الوهاب من السرطان لكنه تعرض لوعكة صحية منذ أيام ، نُقل على إثرها للرعاية المركزة، لكن حالته الصحية تدهورت.