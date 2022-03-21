عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجواء شديدة البرودة وأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

أجواء باردة
أجواء باردة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 18 درجة مئوية والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية شمال الصعيد 22 درجة مئوية جنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

ومن المتوقع أيضا استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري و القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة وبرودة شديدة في الطقس.

أخبار التوك شو..أحمد موسى: السيسي يستجيب لشكاوى المواطنين..الأرصاد: طقس يوم مباراة مصر والسنغال متقلب ونشاط للرياح

مباراة مصر والسنغال..الأرصاد: طقس الجمعه متقلب ونشاط للرياح والعظمى 16 درجة

برودة وأمطار.. الأرصاد لـ المواطنين: الحرارة أقل من المعدل 7 درجات.. فيديو

الأرصاد: طقس بارد لنهاية الأسبوع بسبب كتلة هوائية قادمة من أوروبا

الشتا مستمر .. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس طوال الأسبوع الجاري

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد و شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما نوهت الهيئة إلى مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء ابتداء من غد الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.

القاهرة طقس مائل للبرودة امطار القاهرة الكبرى درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022 بسبب شهر رمضان| جدول المواعيد

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

علاقة عاطفية وتسرب للغاز.. كشف لغز العثور على جثتي شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

الساعات الأخيرة.. البترول تحذر من تراكم فاتورة غاز المنزل لشهر مارس

التنمية المحلية: تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال بداية شهر رمضان

أمطار على القاهرة الكبرى وانخفاض درجات الحرارة

نحسن الوضع.. السيسي: مرتبات الناس ودخلهم لا يتناسب مع حياة كريمة

مصرع 4 من أسرة واحدة في حريق شبرا الخيمة..والأهالي:«منعرفش عنهم حاجة»|تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو..أحمد موسى: السيسي يستجيب لشكاوى المواطنين..الأرصاد: طقس يوم مباراة مصر والسنغال متقلب ونشاط للرياح

رئيس هيئة الأرصاد السابق: درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع الأسبوع المقبل.. فيديو

مباراة مصر والسنغال..الأرصاد: طقس الجمعه متقلب ونشاط للرياح والعظمى 16 درجة

الأرصاد: الطقس شديدة البرودة وأمطار الليلة وغدا وتحسن الأجواء يبدأ السبت

ترشيحاتنا

حرب وأعاصير.. مسافر عبر الزمن يكشف أحداث ساخنة في 2022

سيارات لم نعاصرها.. قصة «عربية» احتوت على أول ملطف للهواء | صور

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد أسعار الخبر الفينو والسياحي

حقيقة تلقي محمود جاد وإيبوكا عروضًا للرحيل عن إنبي

رئيس أوكرانيا ساخراً من الجيش الروسي: نساعد جنودهم لمقابلة الله

أوباميانج عن احتفاله أمام ريال مدريد: كانت كرة التنين.. برشلونة بدأ حقبة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات في حفل موريكس دور بدبي| صور

فوائد بذور الشيا .. مزايا متعددة أبرزها زيادة هرمون الذكورة

بعد تولي طالبان.. وزير مالية أفغانستان سائق تاكسي في شوارع أمريكا

ثعبان ضخم يفاجئ امرأة داخل المطبخ.. شاهد ما حدث

فيديو

لغز وفاة شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

صنفوها كالخمر.. رأي مبروك عطية في وضع جوزة الطيب بالطعام

قطع بالكف وتهتك أنسجة وكسر في الأسنان.. 4 فنانات تعرضن للإصابة خلال التصوير "فيديوجراف"

عانى من السرطان.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ