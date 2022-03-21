أجواء شديدة البرودة وأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 18 درجة مئوية والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية شمال الصعيد 22 درجة مئوية جنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

ومن المتوقع أيضا استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري و القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة وبرودة شديدة في الطقس.

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد و شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما نوهت الهيئة إلى مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء ابتداء من غد الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.