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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد حرصه الدائم على السماع للمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه الدائم على السماع للمواطنين. 

وقال الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي" مساء أمس الأحد، إنه لا يستطيع أن يغفل أو يتجاوز عن أي شيء يأتي أمامه.. وتابع قائلا "هتحاسب قدام ربنا لو شوفت وسكت".


وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يدرك جميع المصريين والمسؤولين أن ما يخفف عن أحد سيخفف الله عنه. 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل أقصى جهد لها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين .. إلا أن استمرار زيادة السكان بهذا الشكل سيصعب المشكلة وحلها.


وشدد الرئيس السيسي على عدم وجود أي نقص في أي سلع أساسية، مبينا في الوقت ذاته أن مصر لديها احتياطي مناسب يكفي 3 أو 4 شهور على الأقل.


وكشف الرئيس السيسي أن هذا هو التوقيت المناسب للاستفادة من المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، لافتا إلى أنه سيتم عمل صوامع أخرى، فضلا عن إجراءات للتوسع في زراعة القمح، لتصل إلى مليوني فدان خلال العامين القادمين، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "مشروع تكافل وكرامة" يضم 3.7 مليون أسرة بتكلفة تبلغ 19.5 مليار جنيه، منوها بأن الدولة ستحاول زيادة هذا المبلغ وعدد المستحقين خلال الفترة المقبلة.
وكشف الرئيس السيسي أن هناك إجراءات للحماية الاجتماعية للمواطنين سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، موضحا أن إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف لمواجهة تأثير التطورات التي تحدث في العالم.


وأشار الرئيس السيسي إلى أن العالم لم يعد منفصلا بل متصلا ببعضه، والتأثيرات تكون على الجميع.
 

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