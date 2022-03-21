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برلمان

مشيداً بتصريحات وزير الأوقاف.. برلماني: القيادة الحكيمة والشعب المصري أفسدوا مخططات قوى الشر

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها بكل شجاعة وصراحة أن فلول أهل الشر إنما هم رؤوس فتنة أينما حلوا ولا سيما وقت الشدائد يطيرون مع كل ناعق ويطلون بوجوههم الكالحة كلما حزب المجتمع أمر أو طرأت عليه أزمة عابرة وبفضل الله في كل مرة يُخذلون ، وإن هذه اللحظات هي التي تكشف بقايا أهل الشر من الخونة والعملاء المتربصين بالوطن ، الذين لا يألون على دين ولا وطن ولا خلق ، مما يتطلب من الوطنيين الشرفاء جميعا يقظة ووعيا لخطر هؤلاء العملاء المأجورين من فلول الجماعات الإرهابية المتطرفة وبقايا أهل الشر وخلاياهم النائمة ، ويتطلب الضرب بيد من حديد وبلا هوادة على يد كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره أو النيل من مقدراته أو إثارة الفتن به.

وقال " شمس الدين " في بيان له أصدره اليوم علينا جميعاً أن نعى وندرك جيداً تأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأن الامر يتطلب منا جميعا التكاتف والعمل سويا وبكل ما أوتينا من قوة لنعبر بأوطاننا إلى بر الأمان ، ونمضي بها قدما في مسيرة البناء والتعمير والتنمية ، دون أن نسمح لأي من هؤلاء الأشرار بتعطيل هذه المسيرة الوطنية العظيمة أو النيل منها ، فلكم تساقط أمثال هؤلاء من الخونة والعملاء والمأجورين وأصحاب النفوس المريضة عبر التاريخ  ، وعلى قدر  يقظة الوطنيين الشرفاء تكون خيبة أمل هؤلاء المأجورين ونهايتهم السوداء.

ووجه النائب السيد شمس الدين التحية والتقدير للشعب المصري العظيم الذى يقف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

مؤكداُ أن افتعال ازمة الغلاء وارتفاع الأسعار التي طفت على السطح مؤخراً وبدون أي مبررات خاصة أن مصر بقيادة الرئيس السيسي اتخذت خطوات وإجراءات استباقية لمواجهة الاثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ولكن هناك العديد من قوى الشر والظلام والإرهاب حاولوا استغلال هذه الأزمة أسوأ استغلال ولكن مؤسسات الدولة الوطنية والشعب المصري العظيم كشفوا ليس للرأي العام المصري ولكن للعالم كله أن مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة بحكمة قياداتها السياسية وشعبها العظيم على احباط وافساد وافشال مثل هذه المؤامرات والمخططات الشيطانية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ازمة الغلاء ارتفاع الأسعار مؤسسات الدولة العملاء المأجورين

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