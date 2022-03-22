عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 20 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

أمرت نيابة القليوبية بحبس 20 عاطلا بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال عينة إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 20 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، من بينها حشيش وهيروين وشادو بودر وأقراص مخدرة وأسلحة نارية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر سلاحين ناريين "فرد خرطوش وطبنجة"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، و145 جراما من مخدر البانجو و255 جراما من مخدر الهيروين، و715 جراما من مخدر الحشيش، و220 جراما من مخدر البودر، و180 جراما من مخدر الستروكس، و282 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية مدير أمن القليوبية مواد مخدرة حملة مكبرة اقراص مخدرة شبرا الخيمة مديرية امن القليوبية مروجي المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

3700 جنيه زيادة في طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

سعر الدولار اليوم.. ما سبب الارتفاع المفاجئ أمام الجنيه.. وهل يستمر ؟

ننشر أعلى شهادات الادخار بـ 4 بنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

التموين: غرامة من 100ألف إلى 5ملايين جنيه لغير الملتزمين بمواصفات رغيف الخبز

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه حرقا في القليوبية

ضبط موظفتين بتهمة تزوير تراخيص بناء في القليوبية

تحرير 1735 مخالفة بحملة مرورية فى القليوبية

ضبط 20 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

ترشيحاتنا

حرب شوارع في ماريوبول.. الدفاع البريطانية: قصف روسي على عدة مدن أوكرانية

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

الأرصاد تطمئن المواطنين: الأحوال الجوية تتحسن بدءا من السبت المقبل

وزيرة الهجرة: طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين الدارسين في روسيا

قبل ما تنزل من بيتك .. تعرف على الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 22 - 3 – 2022

ارتفاع اسعار هيونداي بايون موديل 2022 .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

مسلسلات قناة MBC مصر 2022.. حمادة هلال "مداح" رمضان..و"العاصوف" يعود بجزء ثالث

صورة تثير جنون رواد مواقع التواصل.. سمكة أم حورية

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات أول أبريل.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء.. فيديو جراف

لن اسمح للإدارة حضور التدريبات.. فيريرا يطلق تصريحات نارية

«التنسيقية» تفتح نقاشا حول سلاسل الإمداد والتضخم | فيديو

أحمد داود محامي "مجنون" في الإعلان الرسمي لمسلسل "سوتس بالعربي"

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

اﻟﻤﺰﻳﺪ