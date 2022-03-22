سلوى عثمان: والدي بصحة جيدة حاليا.. خاص

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان عثمان محمد على والذى تعرض إلى أزمة صحية نتج عنها جلطة في المخ.

وقالت سلوى عثمان فى تصريح خاص لـ“صدى البلد” : إن والدها بصحة جيدة حاليا وحالته الصحية فى تحسن مستمر ومن المقرر ان يعود الى تصوير أعماله بعد أسبوعين.

نشرت الفنانة سلوى عثمان، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، توجه فيه الشكر إلى نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكى على اهتمامهم بالحالة الصحية لوالدها الفنان عثمان محمد على.

وقالت سلوى عثمان: “صباح الخير.. كل الشكر لنقيبنا المحترم والفنان القدير.. د. أشرف زكي علي اهتمامه ومتابعته للوعكة الصحية اللي مرت بوالدي الفنان القدير عثمان محمد علي.. وكل الشكر للفنانة الرقيقة نهال عنبر والفنان الجميل منير مكرم علي اهتمامهم بوالدي وحالته الصحية وكل الشكر لكل الزملاء الفنانين وكل الصحفيين في مختلف المواقع علي اهتمامهم وسؤالهم عن صحة والدي.. وبابا الحمد لله دلوقتي أحسن.. دعواتكم وإن شاء الله يقوم بألف صحة وسلامة يا رب العالمين”.

حالة والد سلوى عثمان

كشفت الفنانة سلوى عثمان، التطورات الصحية لوالدها الفنان عثمان محمد على ، بعد تعرضه للاصابة بجلطة فى المخ أثناء التصوير.

وقالت سلوى عثمان ، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” ، إن والدى بخير وخرج من المستشفى وهو متواجد حاليا فى منزله بالإسكندرية ، حيث نصحه الأطباء بضرورة الحصول على راحة سلبية لفترة قصيرة حتى يتمكن من العودة إلى التصوير مرة أخرى.

وأضافت سلوى عثمان : والدى أصيب بجلطة فى المخ أثناء التصوير ولكن تمكن صناع العمل من نقله سريعا الى المستشفى واستطاع الأطباء ان يذيبوا الجلطة حتى لا يتعرض الى أى مضاعفات.

وأوضحت سلوى عثمان، أن الأطباء أكدوا أنها فترة وجيزة يمكثها فى المنزل ، ويعود بعها إلى عملة بشرط ان يتناول الدواء بانتظام وكذلك الطعام.

وأعلن الفنان عثمان محمد والد الفنانة سلوى عثمان، عن إصابته بجلطة في المخ مفاجئة .

وكتب عثمان محمد ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" الأصدقاء والأحباب

اعتذر عن عدم الرد علي رسائلكم لإصابتي فجأة بجلطة في المخ".

وأضاف: "ربنا يجعلها خفيفة ارجوكم الدعاء والله يستجيب لدعائكم بإذنه وهو الرحمن الرحيم".

سلوى عثمان ومسلسل ٢٠٧

أكدت سلوى عثمان أنها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسلسل الغرفة 207، والذى تشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم محمد فراج وريهام عبد الغفور ومن إخراج محمد بكير.

وتابعت سلوى عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: كل المشاركين فى العمل قدموا دورهم على أفضل وجه ، وبشكل شخصي أرى أن ريهام عبد الغفور ومحمد فراج سيفاجئون الجمهور بأدائهم للشخصيات .

وتضيف سلوى عثمان : ريهام عبد الغفور ستظهر الى الجمهور بشكل جديد ومختلف ، فقد وجدت انها قدمت الشخصية التى تلعبها بسلاسة وأداء متمكن .

وتستكمل ريهام عبد الغفور : جمعنى حتى الآن مشهد واحد بـ ريهام عبد الغفور ، وقبل التصوير فوجئت بها متقمصة الشخصية بشكل أصابني بـ الخضة.

وقالت الفنانة سلوي عثمان، إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد “ليلة العيد” خلال عام 2022، وذلك بعد أن انتهت من تصويره خلال الأسابيع الماضية.

وتابعت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لصدي البلد: “فيلم ليلة العيد يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهو يستعرض بعض الطقوس التي يمارسها المصريين في تلك الليلة في إطار اجتماعي، كما يطرح العمل العديد من القضايا الاجتماعية من خلال شخصياته”.