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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الاحتفال بإطلاق "المتمرد" سيرة حياة الموسيقار"عمر خيرت"

عمر خيرت
عمر خيرت

احتفلت دار نهضة مصر، بإطلاق كتاب "المتمرد" الذي يروي سيرة حياة الموسيقار عمر خيرت. وقد أُقيم حفل التوقيع بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية،  بحضور لفيف من المسئولين والشخصيات العامة والسفراء والفنانين.  

بدأت الفعالية بحفل استقبال للضيوف، تلاه حوار دكتور أحمد غنيم مع الموسيقار عمر خيرت حول بعض ملامح المذكرات، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر حول حرص نهضة مصر على نشر سيرة حياة الموسيقار عمر خيرت تقديرًا لمسيرته وعطائه الفني الذي أبهر ملايين المتابعين في مصر والعالم.        

      

هذا ويوثق "المتمرد.. سيرة حياة عمر خيرت" الصادر عن دار نهضة مصر للنشر نشأة الموسيقار عمر خيرت وتاريخ عائلته الثري، وأهم المحطات في حياته التي كان لها أكبر الأثر على رحلته الموسيقية التي شهدت الكثير من الصعاب والتحديات، بدءًا من عزف الدرامز، ثم البيانو ودراسته بالكونسرفاتوار، وتأثره بعمه الموسيقار أبو بكر خيرت. كما يرصد تمرده على قوالب التصنيف الموسيقي المتعارف عليها، وهو ما دفعه لدراسة الكلاسيكيات،إلى جانب الموسيقى الشعبية الشرقية والموسيقى المصرية وترانيم الصوفية؛ ليمنحنا ألحانًا يسعى للاستماع لها الجميع دون الحاجة لكلمات تُغنى معها، وهو ما منح هذا الموسيقار المصري مكانة في قلوب متابعيه من عشاق الموسيقى في أنحاء العالم.

   

ومن المعروف أن الموسيقار عمر علي محمود خيرت قد وُلد في 11 نوفمبر عام 1948 في شارع خيرت بحي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مُحبة للفنون. والتحق بالكونسرفاتوار في دفعته الأولى عام 1959، إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية، كما درس التأليف الموسيقي عبر كلية "ترينتي" بلندن.  وقد وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية من أشهرها أفلام: قضية عم أحمد، ليلة القبض على فاطمة. ومسلسلات : غوايش، ضمير أبله حكمت، اللقاء الثانى. إلى جانب موسيقى باليه "العرافة والعطور" الذي قدمته راقصة الباليه العالمية "ديانا كالنتي".

دار نهضة مصر إطلاق كتاب المتمرد يروي سيرة حياة الموسيقار عمر خيرت المتحف القومي للحضارة المصرية المتمرد سيرة حياة عمر خيرت

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