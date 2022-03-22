برلمانية: مصر استطاعت تطبيق التحول الرقمي بنجاح

أكدت مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة تسير على الطريق الصحيح بشأن التحول الرقمي، لافتة إلى أن الدولة المصرية استطاعت تطبيق التحول الرقمي بنجاح ولكن مازالت في البداية.

وقالت “عبد الناصر” لـ"صدي البلد"، أن لدينا طموحًا كبيرًا في الدخول في عصر التحول الرقمي، والبنية التحتية والتي يبني عليها التمويل الرقمي غير كافية بشكل كبير فالتحول الرقمي له أكثر من شق، ومشروعات التحول الرقمي حول العالم في غاية الأهمية والتطور، لافتة إلى أن التحول الرقمي في غاية الأهمية لـ مواكبة التحديات ومازالت مصر تواجه تحديات كثيرة وما تم يعد ممتازًا.



وتابعت النائبة أن تعداد سكان مصر ومساحة الدولة كبير لذلك دخول التحول الرقمي ليس بالأمر السهل على الإطلاق، لافتة إلى أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ التحول الرقمي بشكل كامل بقوة.

جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع البروتوكولين المهندس رأفت عبد العزيز هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية.

ويهدف البروتوكول الأول، الموقع بين الوزارتين إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مدن ذكية أكثر استدامة لمواطنيها وزوارها، وذلك بما يسهم في تحسين نوعية حياة المواطن المصري، ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة التي تقدمها تلك المدن، كما تلبي في الوقت ذاته الاحتياجات المتزايدة للأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

بينما يهدف البروتوكول الثاني، الموقع بين وزارة الاتصالات ووزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي ( مصر الرقمية)، والتنسيق فيما بين وزارة الاتصالات والهيئة لتطـوير آليات العمل واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة فـي التحـول إلى المجتمـع الرقمـي لبـنـاء مجتمـع معلومـاتي عصـري، يسـهم فـي دفـع عجلـة النمو الاقتصـادي، ودعـم كفـاءة الأنشطة الحكوميـة وتـوفير البنيـة الأساسية للاتصالات مـن الألياف الضوئية بالمقرات المختلفـة للهيئة، وكذلك توفير الدعم الفني واللوجسـتـي فـي المشروعات ذات الصلة والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في جهـودها نحو التحـول الرقمـي، من خلال رؤيـة شـاملة ومتكاملـة تتمثل فـي تهيئة مجتمـع متصـل رقميـاً مـن خـلال استخدام التطبيقات التكنولوجية فـي كـافـة مناحي الحياة، حتى تتواكب مصـر مـع التطور المتلاحـق فـي استخدامات تكنولوجيـا الاتصـالات والمعلومـات فـي مختلـف الأنشـطة الاقتصادية والاجتماعيـة ودعـم تنميـة الأعمـال الإلكترونيـة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا كدولة هو تحويل الحكومـة إلى حكومـة متصـلة بالأنظمـة الرقمية، بما يسهم في تحسين العمـل داخـل الجهـاز الإداري للدولـة ليعمـل بكفاءة وفاعليـة وتعزيـز قـيم الشفافية والمحاسبة والمراقبـة.