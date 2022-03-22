أمي سر الحياة.. استعراضات وفقرات شعرية في احتفالية المدرسة اليونانية ببورسعيد

في عيد الأم..

نظمت المدرسة اليونانية الحديثة والتابعة لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، اليوم احتفالية كبرى بمشاركة كل طلابها من كافة المراحل التعليمية ، وذلك تحت رعاية الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها ، والقمص بولا سعد الممثل القانوني لمدارس المطرانية ، وإشراف موريس فريد مدير المدرسة .

"أمي سر الحياة".... استعراضات وفقرات شعرية في احتفالية المدرسة يونانية بورسعيد بعيد الأم



وحرص أولياء أمور كافة الطلاب المشاركين في الإحتفالية على الحضور لتشجيع أبنائهم ، وقام بتدريب الطلاب على الفقرات وتنظيم الحفل المعلمون والمعلمات بالمدرسة ، وقد حازت كافة الفقرات على تقدير وثناء الجميع.

"أمي سر الحياة".... استعراضات وفقرات شعرية في احتفالية المدرسة يونانية بورسعيد بعيد الأم

وبدأت فقرات الحفل بفقرات شعرية باللغة العربية واللغة الإنجليزية ، ثم توالت فقرات الإستعراض والكورال ، بجانب الإسكتشات و العزف الإيقاعي وغيرهم ، وذلك على نغمات الأغاني الخاصة بالأم مثل أغنية " مساء الفل و أمي كم أهواها " وغيرها من الأغاني الخاصة بتقديم التهنئة لكل أم مصرية.

"أمي سر الحياة".... استعراضات وفقرات شعرية في احتفالية المدرسة يونانية بورسعيد بعيد الأم



ومن جانبه وجه موريس فريد مدير المدرسة التهنئة في كلمته التي ألقاها لكل أمهات مصر، مؤكدا بأن الأم المصرية هى مدرسة الوطنية التى ترسخ حب الوطن في نفوس أبنائها وهي رمز العطاء والمحبة على مر التاريخ.

"أمي سر الحياة".... استعراضات وفقرات شعرية في احتفالية المدرسة يونانية بورسعيد بعيد الأم

وتابع " الأم المصرية هي عمود أساسي للأسرة والداعمة الأساسية للتنمية المجتمعية، فهي الأم والزوجة والأبنة والجدة التي تربي الأجيال القادمة ليكونوا مواطنين صالحين يسعون لرفع شأن وطنهم الغالي، مشيرا بأن حفل المدرسة هى رسالة محبة وتقدير يرسلها كل العاملين بها لكل أم تضحي بحياتها من أجل أبنائها.

"أمي سر الحياة".... استعراضات وفقرات شعرية في احتفالية المدرسة يونانية بورسعيد بعيد الأم

وفي الختام شهدت الإحتفالية تجمع كبير من كل الطلاب من مراحل " رياض الأطفال والإبتدائية و الإعدادية " فى بورسعيد والذين شاركوا في كافة فقرات الحفل ، وقاموا جميعا بغناء أغنية " أمي يا نور بيتنا " سويا وقاموا برفع الورود أثناء الأغنية ، وقد أثنى جميع الحضور على البهجة والمظهر اللائق للطلاب طوال الحفل وفي الأغنية الأخيرة أيضا .