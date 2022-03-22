عرض فيلم شارع حيفا في مهرجان بابل بالعراق

عرض الفيلم الروائي شارع حيفا للمخرج مهند حيال ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية (17 - 26 مارس)، اليوم الثلاثاء بحضور صناع الفيلم.



وحصد الفيلم العديد من الجوائز الدولية منهم جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان القدس السينمائي الدولي، أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وجائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لـأيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي، جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونت رو من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية، وشهد عرضه الأول في العالم العربي بـأيام قرطاج السينمائية ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية، وحصل على عرضه الأوروبي الأول في مهرجان غوتنبرغ السينمائي بالسويد.



عُرض فيلم شارع حيفا في مهرجان العالم العربي في مونتريال ودرب 1718 وشارك في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، ومهرجان طرابلس للأفلام، مهرجان دهوك السينمائي الدولي، مهرجان الفجر في بازل، ومهرجان دكا السينمائي الدولي، كما حصل على عروض كاملة العدد في سينما زاوية، واستأنف جولته حول العالم العربي في دور العرض التونسية.





أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، عندما يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.



شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر،أسعد عبد المجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، التوزيع عالمياً، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.





حصل فيلمه الطويل الأول شارع حيفا على الجائزة الكبرى في المسابقة الرسمية لمهرجان بوسان الدولي في كوريا الجنوبية، وحصل أيضاً على جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، بالإضافة إلى عمله في الإخراج عمل منتجاً مشاركاً في عدد من الأفلام السينمائية، وأعد عدة ورش في مجال الكتابة والإنتاج المشترك، وهو حالياً يشغل منصب مدير الإنتاج السينمائي في وزارة الثقافة العراقية