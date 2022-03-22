أحمد فوزي:"هاملت من عزبة الصفيح" يشارك في منتدى مهرجان كان

أعلن المخرج أحمد فوزي صالح عن اختيار مشروع فيلمه "هاملت من عزبة الصفيح" ليكون واحد من 16 مشروع مشارك في منتدى الإنتاج المشترك L’Atelier ، بمهرجان كان السينمائي الدولي من 22 إلى 27 مايو القادم.



وكان قد قال أحمد فوزي صالح في حوار خاص لموقع صدى البلد، حول تجربة فيلمه الجديد "هاملت في عزبة الصفيح" الذي ينتهي من كتابته قريبا، وبدأ بالفعل في تحضيرات الإنتاج.

وقال أحمد فوزي صالح إن فيلمه الجديد مقتبس أحداثه من مسرحية شكسبير الشهيرة "هاملت"، لكنه في العمل المرتقب ينشأ في إحدى المناطق الشعبية ويدخل في صراع مع عمه حول حقيقة مقتل والده، ويختلفان في الرأي حول قضية تطوير العشوائيات.

وعبر أحمد فوزي صالح عن أمنيته أن يكون بطل الفيلم هو الممثل الشاب أحمد داش، لكن حتى الآن لم يستقر صناع هاملت في عزبة الصفيح على قائمة أبطاله.

قال المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح إن مصير الجزء الثالث من مسلسل “الحرامي” ما زال مجهولا، ويحدده شركة الإنتاج ومنصة “شاهد” فقط، مشيرا إلى استعداده لكتابة المزيد من هذا العمل الناجح.

