تفاصيل افتتاح مسرحية هاملت بالمقلوب اليوم

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح اليوم الخميس العرض المسرحي الجديد " هاملت بالمقلوب" ، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح ، و ذلك بحضور الفنان محسن منصور مدير الفرقة، و عدد من الفنانين و الشخصيات العامة، حيث يقدم العرض في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وكان فريق عمل المسرحية قد كشف عن البوستر الدعائي للعرض و الذي يظهر خلاله ابطال العمل بشكل مختلف في إطار من الإثارة و الرعب.



يذكر أن عرض "هاملت بالمقلوب" من بطولة عمرو القاضي، خالد محمود،ايمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، اهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور واضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.