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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل افتتاح مسرحية هاملت بالمقلوب اليوم

صدى البلد

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح اليوم الخميس  العرض المسرحي الجديد " هاملت بالمقلوب" ، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح ، و ذلك بحضور الفنان محسن منصور مدير الفرقة، و عدد من الفنانين و الشخصيات العامة، حيث يقدم العرض في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وكان فريق عمل المسرحية قد كشف عن البوستر الدعائي للعرض و الذي يظهر خلاله ابطال العمل بشكل مختلف في إطار من الإثارة و الرعب.

مؤتمر صحفي .. تفاصيل مسرحية هاملت بالمقلوب قبل عرضها

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل "هاملت بالمقلوب "..الأحد


يذكر أن عرض "هاملت بالمقلوب" من بطولة عمرو القاضي، خالد محمود،ايمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، اهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور واضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.

مسرح السلام خالد الصاوي القصر العينى حسن منصور البيت الفني للمسرح

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