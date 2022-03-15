وفاة الفنان أحمد فوزى صباح اليوم دون الكشف عن تفاصيل

رحل صباح اليوم الفنان أحمد فوزي، والد المخرج الراحل أسامة فوزي، دون الكشف عن تفاصيل خاصة بالوفاة.

وأعلن الفنان طه خليفة، عن خبر الوفاة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: “البقاء و الدوام لله توفي إلى رحمه الله الفنان احمد فوزي والد الأخ والصديق دكتور أسامه فوزي، الدفنة في البساتين مقابر التونسي وإنا لله وإنا إليه لراجعون”.

معلومات عن الفنان أحمد فوزى

بدأ الفنان أحمد فوزى نشاطه الفنى فى منتصف الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية مساعدة متعددة فى أفلام وسهرات ومسلسلات التليفزيون ومنها "لا إله إلا الله ١٩٨٥ و رأفت الهجان ١٩٨٧ ".

إضافة إلى دوره في مسلسلات “ضمير أبله حكمت ، هارون الرشيد ، فرح ليلى”.