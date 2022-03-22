حكاية عزة التي تم طردها من عملها بسبب تواجد أبنها في العربية | فيديو

قالت عزة عبد السلام ، السيدة التي تم طردها من عملها كسائقة بسبب وجود أبنها في العربية ، أنها استمرت في عملها شهرين ونصف فقط ، موضحة أنها تركت عملها من عام 2018 بسبب ظروف زواجها ، وانفصلت عن زوجها بعد مدة قليلة ، أثناء حملها .

وتابعت عزة عبد السلام ، خلال استضافتها في برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن حولت أن تعمل بعد ولادة أبنها ولكنها لم تستطع ، وقامت بالعمل " أون لاين " حتى أن وصل أبنها لسن الحضانة ، واكتشفت أن أبنها يعاني من حساسية الصدر ، وكانت تكلفة العلاج كبيرة .

وأردفت : أن المشكلة تعرضت لها مع أحدى العملاء ، على الرغم من أنها تنبه دائما على أبنها من عدم التحدث مع أحد ، وتعتذر للركاب عن وجود أبنها في السيارة .

وأكملت ، أنها تفاجأت حساب العمل الخاص بها للشركة بسبب تلك العملية التي قدمت فيها شكوى .