اقتصاد الإمارات|موانئ وجمارك دبي تستعرض إنجازاتها في تقريرها السنوي

أعرب سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن فخره بالإنجازات التي حققتها المؤسسة من خلال وحداتها التنظيمية خلال العام الماضي.. مشيراً إلى أن عام 2021 كان عام تطبيق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والهادفة إلى وضع دبي على الصدارة العالمية في التجارة وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والجمركية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة عن إنجازات عام 2021 والذي يستعرض في أبوابه سلسلة من الإنجازات وحزمة من الاتفاقيات والمبادرات التي تم تحقيقها.

وانطلاقاً من مبادئها الداعمة بالسعي نحو التميز أوضح رئيس المؤسسة أن الإنجازات الواردة بالتقرير تعتبر برهاناً حياً على جهود جميع الوحدات التنظيمية والعاملين بها نحو الالتزام بتطبيق الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التي تسعى للحفاظ على مكانة المؤسسة والارتقاء بوحداتها التنظيمية في إطار رؤيتها نحو تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وقال ابن سليّم ان التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2021 يعتبر دليلاً قوياً على الجهود الحثيثة التي بذلها فريق عمل المؤسسة والتي أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات بدءا من الخدمات الجمركية الرائدة ومروراً بمعاملات التراخيص التجارية والهندسية إلى جانب عمليات القطاع البحري بمختلف اختصاصاته، ووصولاً إلى إنجازات إداراتي الأمن والاستثمار بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين الذين وصل عددهم إلى 24 جهة وشريك فضلاً عن الكثير من النتائج الإيجابية في مؤشرات الأداء ذات الصلة بتخصصات المؤسسة لا سيما ضمن قطاع الدعم المؤسسي والتي أسفرت عن وصول نسبة رضا وسعادة الشركاء إلى %100.

وصرح ابن سليّم بأن قاعدة متعاملي المؤسسة ووحداتها التنظيمية ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 96,300 متعامل وقد بلغت نسبة سعادة المتعاملين %85 على الخدمات التي تقدمها المؤسسة والبالغ عددها 509 خدمة بنهاية عام 2021.

وأوضح انه من الإنجازات الأخرى التي ساهمت المؤسسة في تحقيقها تصدر دبي المركز الأول عربياً والمركز الخامس دولياً ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري خلال عام 2021 وحصول كل من سلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة التخطيط والتطوير- تراخيص على ختم "100% لا ورقية" كما نجحت المؤسسة في اجتياز عمليات التدقيق اللازمة واستحقاق الحصول على الاعتماد الدولي لــ 7 شهادات أيزو في نظام إدارة الجودة.