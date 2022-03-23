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تعليم

جامعة القاهرة تستضيف الدكتور محمود محيي الدين في ندوة عن تغير المناخ.. اليوم

الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين

تستضيف جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى، الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، في ندوة بعنوان "تغيرات المناخ.. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ".

ومن المقرر أن يدير ندوة "تغيرات المناخ.. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ"، الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة .

يأتي ذلك في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

وقال الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ندوة "تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ"، تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة تعمل على المساهمة في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ من خلال مشروعات بحثية تطبيقية في إطار تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

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وتأتي ندوة "تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ" ، في إطار مواصلة جامعة القاهرة موسمها الثقافي الذي أعلن عنه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، مع بداية الفصل الدراسي الثاني .

ويشمل الموسم الثقافي لجامعة القاهرة، تنظيم عدد من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، وإقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.

 

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت مسابقة بين أعضاء هيئة التدريس لتقديم مقترحات بحثية تطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، واستحدثت برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، وطبقًا لاتفاقية الجامعة مع وزارة البيئة والبنك الدولي لإعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع متكامل للتقليل والحد من تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وبالتزامن مع لفت أنظار العالم لمصر لاستضافتها مؤتمر المناخ العالمي "COP27" نوفمبر المقبل وحرص مصر على القيام بدورها الرائد والقيادي في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي.

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