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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية

رئيس أوكرانيا: المحادثات
رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب "صعبة وتصادمية في بعض الأحيان"، لكنه تابع: "نتحرك قدما خطوة خطوة".

وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة إن 100 ألف يعيشون في مدينة ماريوبول المحاصرة في ظروف غير إنسانية، دون طعام أو ماء أو دواء.

وتابع رئيس أوكرانيا "نواصل العمل على مختلف المستويات لتشجيع روسيا على التحرك نحو السلام.. يشارك الممثلون الأوكرانيون في المحادثات التي تنعقد كل يوم تقريباً.. إنها صعبة للغاية وأحياناً تصادمية.. لكننا نمضي قدما خطوة خطوة".

واتهم الرئيس الأوكراني القوات الروسية التي هاجمت مدينة ماريوبول، بإحباط محاولات إجلاء المدنيين من المدينة.

وأضاف "يوجد حتى اليوم نحو 100 ألف بالمدينة في ظروف غير إنسانية.. محاصرون تماماً بدون طعام أو ماء أو دواء، معرضون لقصف متواصل".

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الأوكرانية إن زيلينسكي سيطلب مجددا من قادة الناتو- في اجتماع بروكسل- فرض حظر طيران فوق أوكرانيا.

وأضافت "يجب أن نحصل على ضمانات أمنية من روسيا تصبح حجر الزاوية لأمن العالم بعد الحرب".

ودعا حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لإلقاء كلمة عبر الفيديو خلال قمته التي يعقدها الخميس المقبل.

وأكدت السلطات في أوكرانيا أن زيلينسكي ينوي أن يتوجه مجددا بالدعوة لتقديم المساعدة العسكرية، مضيفة أن "ذلك يمكن توفيره بطرق مختلفة، ومنها إقامة منطقة حظر الطيران وتقديم وسائل قوية للدفاع الجوي والطائرات لأوكرانيا".

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

أوكرانيا روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غزو اوكرانيا ماريوبول

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