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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حفل الزفاف تكلف 400 ألف يورو ..

تصغره بـ 53 عامًا.. بيرلسكوني يتزوج «عرفيًا» من عشيقته البرلمانية الإيطالية |شاهد

حفل زفاف سيلفيو بيرلسكوني
حفل زفاف سيلفيو بيرلسكوني على عشيقته التي تصغره بـ 53 عاما

في أحدث ظهور له، بدا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، مُبتسمًا بفرح في “حفل زفاف” رمزي له على صديقته البرلمانية البالغة من العمر 32 عامًا، والتي تصغره بـ 53 عامًا، وقدرت تكاليف الزفاف بما لا يقل عن 400 ألف يورو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واستمتع العريس البالغ من العمر 85 عامًا بـ “مهرجان حب” فخم بعد أن أعلن عقد قرانه على مارتا فاسينا، عضو البرلمان في حفل فورزا إيطاليا، في عقار تاريخي يسمى بـ “فيلا جيرنيتو” في بلدة ليسمو، شمال ميلانو.

يمثل حفل الزفاف الصغير لرئيس الوزراء الايطالي الاسبق، البالغ من العمر 85 عاما، أحدث إعلان عن قصة الحب التي جمعته بـ عضوة البرلمان الشابة، منذ أن تواعدا بداية عام 2020 بعد أن وقع في الحب لدرجة أنه هجر صديقته طويلة الأمد بعد 12 عامًا.

ربما كان الحفل الذي لم يجمع الكثيرين من اصدقاء العروسين يشبه إلى حد كبير حفل زفاف، لكن الزوجين أعلنا أنهما لم يعقدا قرانهما رسميًا؛ بسبب خلاف على الميراث بين العائلتين.

ويُعتقد أن أبناء برلسكوني الخمسة البالغين “غاضبون” من نية والدهم الزواج من مارتا، الأمر الذي يعطيها الحق في المطالبة بثروة الرجل البالغ من العمر 85 عامًا والتي تقدر بـ أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.

ووفقًا لتقارير الصحف الإيطالية، كانت مارتا “مستاءة وغاضبة جدًا من عدم إقامة حفل زفاف مناسب”.

وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يكن حفلًا رسميًا، إلا أن مارتا كانت تبدو عروساً خجولة، ظهرت وهي مرتدية فستانًا أبيض بطول الأرض من تصميم أنطونيو ريفا مصنوع من الدانتيل الفرنسي مع ذيل بطول 3.5 متر وتكتسح أقفالها الأشقر الطويلة في كعكة عالية لهذه المناسبة.

وقدرت منظمة حفلات الزفاف الفاخرة إيلي جودال أن الفستان الذي ظهرت به مارتا قد يكلف الزوجين ما يصل إلى 20000 يورو وفي الوقت نفسه، اختار سيلفيو بدلة زرقاء أنيقة

في وقت لاحق ، تمت دعوة الضيوف للانضمام إلى الزوجين لتناول طعام الغداء، الذي أعده مطعم Da Vittorio، والاستمتاع بتناول اللحوم مع الليمون واحتساء النبيذ الأحمرمع البطاطا الداكنة وكريمة الجزر بنكهة القرفة.

وقال إيلي لـ صحيفة FEMAIL الايطالية: «أود أن أقول إن الميزانية الإجمالية تبلغ حوالي 400.000 يورو اعتمادًا على العلامات التجارية التي تفضلها العروس».

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