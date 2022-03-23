لكارهي الحليب.. مصادر بديلة للكالسيوم| تعرف عليها

الكثير من الأطفال الصغار والكبار أيضا لا يستطيعون تناول الحليب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتبحث عن بدائل جيدة للحليب تحتوي على الكالسيوم يمكنك الاطلاع على هذا التقرير.

كشف موقع هيلثي عن بعض المصادر البديلة للأطعمة الغنية بالكالسيوم هي كما يلي:

الخضروات الورقية : الخضراوات الورقية ، مثل السبانخ واللفت ، لها قيمة غذائية عالية وتستخدم أيضًا للأغراض الطبية. تحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن والألياف الغذائية وحمض ألفا لينوليك والفيتامينات. تساعد هذه الخضار على الحماية من العديد من الأمراض وتساعد على تحسين صحة الأمعاء.

المكسرات والبذور: تعتبر المكسرات والبذور مصدرًا جيدًا للتغذية التي تحتوي على البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والألياف والمعادن. لقد تم تضمينها في الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية للمساعدة في تحسين صحة القلب.

الأسماك: توفر الأسماك إضافة صحية ومغذية لوجبة طفلك. بصرف النظر عن كونها مصدرًا للبروتين والفيتامينات والمعادن عالية الجودة ، فهي أيضًا مصدر كبير للدهون الصحية ، مثل حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA). إنه مهم للنمو الكافي لدماغ طفلك وجهازه العصبي ورؤيته. تتضمن بعض خيارات الأسماك الآمنة والصحية للأطفال الصغار التونة والسلمون والرنجة والسلمون المرقط والجمبري وما إلى ذلك.

الزبادي والجبن: تحتوي منتجات الألبان ، مثل الزبادي والجبن والجبن القريش والتوفو ، على الكربوهيدرات والبروتينات والكالسيوم وفيتامين د. الكالسيوم وفيتامين د مهمان لجميع مراحل الحياة. الكالسيوم ضروري لتحسين صحة العظام وقوة العظام ، بينما فيتامين د ضروري لجسمنا لامتصاص الكالسيوم.

البرتقال : يعد البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين سي الذي يساعد في الحفاظ على أنسجة الجسم ، وتحسين إشارات الجهاز العصبي ، وإنتاج الطاقة عن طريق تكسير الدهون ، وصحة العظام والعضلات. الفواكه الطازجة هي مصدر غني بفيتامين سي.

العسل الأسود : العسل الأسود مصدر غني بالحديد في الجسم، الحديد عنصر حيوي في الدم ويساعد في نقل الأكسجين إلى الخلايا لذلك ، فإن نقص الحديد قد يؤدي إلى التعب وأعراض تشبه فقر الدم.