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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رقيقة .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة إيمان العاصي  صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتألقت إيمان العاصي، بإطلالة كاجوال بسيطة، وكتبت معلقة من خلال صورتها: الأشخاص السامون الذين يتصرفون كضحية هم أطراف الضحية.

وانضمت الفنانة ايمان العاصي مؤخراً لفريق مسلسل "الجمعية" تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، حيث تعاقدت مؤخراً مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبدالمغني.

من جانبه، قال المنتج وائل عامر في تصريحات صحفية ، إن العمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، وأن شركة الفارس للإنتاج الفني "الجهة المنتج للعمل" تواصل حالياً التعاقد مع عدد كبير من النجوم للانضمام لبطولة المسلسل المقرر أن يبدأ تصويره عقب شهر رمضان المقبل، وسوف يتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، مؤكداً أن المسلسل من نوعية الدراما الشعبية وسوف يتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

يشار إلى أن الجهة المنتجة سبق وأن خاضت الإنتاج السينمائي من خلال فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، صبري فواز، سماح أنور، ايمان السيد، ندى بهجت، محمد يونس، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، من تأليف محمد سمير مبروك  وإخراج أحمد البدري.

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