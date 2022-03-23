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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقبال جماهيري بنهائي بطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش|صور

صدى البلد

يشهد نهائى بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش والمقام حاليا  بنادي مدينتي الرياضي-التابع لـ مجموعة طلعت مصطفى إقبالا جماهيريا  وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتنظيم الدخول للبطولة بشكل منظم .

 نهائى بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش

وشهدت فعاليات  البطولة  على مدار جميع أيامها منافسات شرسة من جانب اللاعبين المصنفين من بين العشرة الأوائل على مستوى العالم.

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 نهائى بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش

حيث يشارك في البطولة  128 لاعبا و32 لاعبة، وعلى رأسهم النجم علي فرج لاعب نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا والحاصل على بطولة "اوبتاسيا" للاسكواش، والذي أشاد بمستوى التنظيم ، وقال إنها ليست المرة الأولى التي يشارك في بطولة على ملاعب نادي مدينتي وسبق له وأن شارك في بطولة الدوري منذ ثلاثة أعوام على ملاعب النادي وكان التنظيم على أعلى مستوى.

 نهائى بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش


من جانبها، قالت نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة الرياضي والمصنفة الثانية عالميا أن نادي مدينتي يوفر كافة المتطلبات التي تحتاجها مثل هذه البطولات الكبرى، كما أنه مؤهل بشكل كبير لاستضافة فعاليات على أعلى المستويات الدولية بفضل الملاعب المستوفية للاشتراطات القياسية

مدينتي نادي مدينتي بطولة الجمهورية للاسكواش طلعت مصطفى

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