إقبال جماهيري بنهائي بطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش|صور

يشهد نهائى بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش والمقام حاليا بنادي مدينتي الرياضي-التابع لـ مجموعة طلعت مصطفى إقبالا جماهيريا وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتنظيم الدخول للبطولة بشكل منظم .
وشهدت فعاليات البطولة على مدار جميع أيامها منافسات شرسة من جانب اللاعبين المصنفين من بين العشرة الأوائل على مستوى العالم.
حيث يشارك في البطولة 128 لاعبا و32 لاعبة، وعلى رأسهم النجم علي فرج لاعب نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا والحاصل على بطولة "اوبتاسيا" للاسكواش، والذي أشاد بمستوى التنظيم ، وقال إنها ليست المرة الأولى التي يشارك في بطولة على ملاعب نادي مدينتي وسبق له وأن شارك في بطولة الدوري منذ ثلاثة أعوام على ملاعب النادي وكان التنظيم على أعلى مستوى.
من جانبها، قالت نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة الرياضي والمصنفة الثانية عالميا أن نادي مدينتي يوفر كافة المتطلبات التي تحتاجها مثل هذه البطولات الكبرى، كما أنه مؤهل بشكل كبير لاستضافة فعاليات على أعلى المستويات الدولية بفضل الملاعب المستوفية للاشتراطات القياسية