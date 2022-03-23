الصحفيين : انعقاد لجنة قيد المؤجلين 4 أبريل

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، انعقاد جلستها للقيد بجدول تحت التمرين للمؤجلين من الجلسة السابقة يوم الاثنين ٤ أبريل في الساعة الثامنة مساءً.

واشترطت لجنة القيد ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي أثناء التقدم للجنة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، انعقاد جلستها للقيد بجدول تحت التمرين للمؤجلين من الجلسة السابقة يوم الاثنين ٤ أبريل في الساعة الثامنة مساءً.

كما أكدت على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية و ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي أثناء التقدم للجنة.

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