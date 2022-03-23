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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية: استمرار تعطيل الدراسة غدا

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة غدًا، الخميس، للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وكذلك استمرار منح العاملين المعينين ضمن 5٪ (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غداً الخميس؛ وذلك وفقًـا لتقارير  الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

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وأضاف المحافظ أن القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا علي سلامة المواطنين.
وأوضح يُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المسئولة.

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