سوء الأحوال الجوية اليوم بعدة محافظات.. مطروح والبحيرة تقرران تعطيل الدراسة.. والإسكندرية تعلن التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس

الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية: استمرار تعطيل الدراسة اليوم

تعطيل الدراسة الخميس لسوء الأحوال الجوية بمحافظة مطروح

أعلنت 3 محافظات، تعطيل الدراسة غدا، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حيث قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

ويأتي ذلك نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بإستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب.

بينما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نظرا لسوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع مدارس المحافظة .

جاء قرار محافظ مطروح نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة.

وجاء قرار محافظ مطروح بتعطيل الدراسة غدا الخميس ٢٤ مارس بجميع مدارس المحافظة( طلاب ومعلمين ) عدا سيوة نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط امطار.

كما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة غدًا، الخميس، للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وكذلك استمرار منح العاملين المعينين ضمن 5٪ (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية غداً الخميس؛ وذلك وفقًـا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

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وأضاف المحافظ أن القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا علي سلامة المواطنين.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المسئولة.

كانت قد نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط، ترصد وجود كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا تؤثر على شمال البلاد خلال الساعات القادمة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها هيئة الأرصاد، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، تكون للسحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة يصاحبها سقوط البرد في بعض الأحيان ويسمع لها دوي الرعد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتقدم الأمطار إلى السواحل الشرقية مساء تكون خفيفة إلى متوسطه هناك. والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم، فإن تسود أجواء باردة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.