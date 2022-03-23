برلمانية: الرئيس السيسي جابر للخواطر والمرأة في عهده تعيش أزهى عصورها

أعربت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة كفر الشيخ، عن فخرها وسعادتها بمشاركتها في حفل تكريم المرأة المصرية، ومصافحتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي إنسان حريص دائماً على جبر الخواطر.

وقالت النائبة مها شعبان، في تصريح لـ «صدى البلد» إن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيش أزهى عصورها بما حصلت عليه من حقوق ومكتسبات لم تنلها من قبل، مضيفة «الرئيس السيسي إنسان جابر للخواطر ويتعامل بكل رقي وإنسانية وبساطة مع جموع المصريين وخاصة مع ذوي القدرات الخاصة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية «الأم المثالية» 2022، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأعلن 10 قرارات جديدة لدعم وتمكين المرأة، وجاء من أبرزها دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل، الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة وحمايتها من العنف.

وعلى هامش الاحتفالية، كرم الرئيس السيسي، عدداً من سيدات مصر، في حفل المرأة المصرية والأم المثالية، ومنح المكرمات، وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات، مؤكد على دعم وتمكين المرأة المصرية.