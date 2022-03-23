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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانية: الرئيس السيسي جابر للخواطر والمرأة في عهده تعيش أزهى عصورها

النائبة مها شعبان
النائبة مها شعبان

أعربت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة كفر الشيخ، عن فخرها وسعادتها بمشاركتها في حفل تكريم المرأة المصرية، ومصافحتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي إنسان حريص دائماً على جبر الخواطر.

وقالت النائبة مها شعبان، في تصريح لـ «صدى البلد» إن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيش أزهى عصورها بما حصلت عليه من حقوق ومكتسبات لم تنلها من قبل، مضيفة «الرئيس السيسي إنسان جابر للخواطر ويتعامل بكل رقي وإنسانية وبساطة مع جموع المصريين وخاصة مع ذوي القدرات الخاصة».

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الرئيس السيسي ناصف المرأة المصرية.. دعم غير مسبوق وقوانين جديدة لحمايتها

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية «الأم المثالية» 2022، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأعلن 10 قرارات جديدة لدعم وتمكين المرأة، وجاء من أبرزها  دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل،  الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة وحمايتها من العنف.

وعلى هامش الاحتفالية، كرم الرئيس السيسي، عدداً من سيدات مصر، في حفل المرأة المصرية والأم المثالية، ومنح المكرمات، وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات، مؤكد على دعم وتمكين المرأة المصرية.

مجلس النواب كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ المرأة المصرية جبر الخواطر ذوي القدرات الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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