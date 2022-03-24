سكودا تطلق هوية جديدة للعلامة التجارية في سبتمبر.. صور

ستطلق سكودا لغة تصميم جديدة في وقت لاحق من هذا العام تهدف إلى إعطاء ميزة حديثة لمجموعة طرازاتها وإعداد الشركة لعصر التنقل الرقمي والكهربائي، ووصف صانع السيارات التشيكي القرار بأنه "التغيير الأكثر دراماتيكية لسكودا منذ انضمامها إلى مجموعة فولكس فاجن".

سكودا تطلق هوية جديدة للعلامة التجارية في سبتمبر

سيشمل الإصلاح تصميمًا جديدًا للعلامة التجارية ولغة تصميم السيارة ونطاق الطراز وروح وضع المنتج، وتم الإعلان عن لغة التصميم الجديدة لسكودا في مؤتمرها الصحفي السنوي وسيتم تسميتها Modern Solid.

لم يتم الكشف عن تفاصيل تغييرات لغة التصميم، لكن سكودا أكدت أنها ستظهر لأول مرة على طرازاتها الكهربائية.

اقترح الرئيس التنفيذي لشركة سكودا المنتهية ولايته توماس شيفر أن لغة التصميم الجديدة كانت استجابة لتغيير أنماط حياة العملاء.

قال شيفر: "لقد قطعنا قفزة كبيرة هذا العام لجعل العلامة التجارية أكثر حداثة لان متطلبات عملائنا تتغير بسرعة.

"نريد مواءمة أنفسنا بشكل أوثق مع أنماط حياة عملائنا. عند القيام بذلك ، فإننا نسترشد برؤية شركتنا وسوف نساعد العالم على العيش بشكل أكثر ذكاءً، يمكنني أن أؤكد لكم: ستكون هناك لحظة "نجاح باهر" حقيقية - سواء بالنسبة لعملائنا أو لمنافستنا ".

اقترح شيفر الذي ترك سكودا في نهاية شهر مارس لقيادة علامة فولكس فاجن التجارية، أن ابتكار لغة التصميم الجديدة كان أحد أكبر إنجازاته كرئيس تنفيذي وقال إن Modern Solid سترفع مستوى Skoda وتعكس "العلامة التجارية التشيكية القوية التي تفتخر بها".

ستشكل لغة التصميم الجديدة جزءاً من عقد تحول سكودا، والذي يتضمن أيضًا إدخال ثلاث سيارات كهربائية جديدة تجلس أسفل Skoda Enyaq iV وزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 150.000 مركبة.

ومن بين الوافدين الجدد سيكون خليفة Skoda Superb وسيارة SUV وسيارة Skoda Octavia الكهربائية بالكامل، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تغيير العلامة التجارية في النصف الثاني من هذا العام.