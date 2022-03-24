كل سنة وإنت أصدق صديق.. هند صبري تحتفل بعيد ميلاد أحمد رزق

احتفلت الفنانة هند صبري بعيد ميلاد الفنان أحمد رزق، وذلك عبر صورة نشرتها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هند صبرت برفقة أحمد رزق، وعلقت قائلة: كل سنة و انت أصدق صديق يا حمادة .

و كانت قد اعلنت الفنانة هند صبري عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، عن تقديم موسم ثانى من مسلسل البحث عن علا .

وجاء اعلان هند صبري من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع إنستجرام ، مؤكدة انه سوف يعرض إيضاً على منصة نتفلكس العالمية .



وكانت طرحت منصة نتفلكيس العالمية الموسم الأول من مسلسل “ البحث عن علا ” ، خلال شهر فبراير الماضي .

مسلسل البحث عن علا يتكون من 6 حلقات ، وعادت فيه الفنانة هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور والتى سبق وان قدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ” ، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

و"علا" التي انجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل البحث عن علا أصبح متاح عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد .

ويصطحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا . وهاني عادل في دور زوجها هشام.

كما انضم اليهم فى مسلسل “ البحث عن علا ” كل من ندى موسى و محمود الليثي و داليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي .فهل تتمكن بمساعدة اسرتها و اصدقائها من بناء حياة خاصة بها و ايجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة و محاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟.

أبطال مسلسل البحث عن علا:

مسلسل "البحث عن علا " من بطولة النجمة هند صبري و التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها ، زالمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال و قصة و سيناريو و حوار مها الوزير و غادة عبد العال من إخراج هادي الباجوري.