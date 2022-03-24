سعر السكر الأبيض يسجل 9700 جنيه للطن

ارتفعت أسعار السكر بقيمة 100 جنيه للطن ليسجل 9700 جنيه للطن مقارنة بـ9600 جنيه للطن ، نظرا لارتفاع أسعار البترول عالميا ، الأمر الذي أدى الى زيادة أسعار السكر بالبورصات العالمية

أما بالنسبة للأسواق العالمية فقد رصدت “ صدى البلد ” أن أسعار العقود الآجلة للسكر الخام شهدت انخفاضا، في بورصة نيويورك، بينما تباينت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) في بورصة لندن.

أسعار السكر فى السوق المحلى :

أسعار السكر للجملة اليوم

صعد سعر طن السكر الأبيض بنحو 100 جنيه، ليرتفع سعر الطن إلى 9,700 جنيه، مقارنةً بسعره أمس 9,600 جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر للمستهلك 12.5 جنيه.

أسعار السكر الأبيض والخام في البورصات العالمية

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك



هبطت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك ، حيث انخفض عقد مايو عند 19.09 سنت للرطل، بمقدار تراجع 0.06 سنت،كما تراجع عقد يوليو بنسبة 0.37%، ليسجل 19.03 سنت للرطل أي بمقدار انخفاض 0.07 سنت.