التموين: الدولة تعمل على قدم وساق لتأمين المخزون الإستراتيجى للسلع

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة تعمل على قدم وساق منذ 6 أشهر ودفع مبالغ كبيرة جداً لتأمين المخزون الإستراتيجى للسلع، وهناك استثمارات تصل إلى 50 مليار جنية فى المناطق اللوجيستية الموجودة فى جميع المحافظات.

وأضاف “خليل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن زراعة السكر لهذا العام زاد حوالى 600 الف فدان، والارز كذلك سيكفى هذا العام أيضاً.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أننا نمتلك مخزون استراتيجى من القمح 4 شهور، وتم تعزيز سعر القمح مما شجع الفلاحين على زراعة.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة حريصة على توريد الأمن، وتأمين المحصول الإستراتيجى والتحول إلى الصوامع الحديثة كلذلك لضمان مخزون ال

قمح.