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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاملة بالمثل.. الكرملين: طرد دبلوماسيي أمريكا إجراء قسريا

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، إن طرد موسكو الأخير للدبلوماسيين الأمريكيين كان إجراء قسريا عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل.

 

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "كنا مضطرين لطرد الدبلوماسيين الأمريكيين التزاما بمبدأ المعاملة بالمثل"، موضحًا أن الدول غير الصديقة ستدفع مستحقات الغاز بالروبل ومخاوف صربيا بشأنها أصبحت أولوية بالنسبة لروسيا.

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وأوضح بيسكوف أن معظم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعاني هستيريا ولا تفهم بشكل كافٍ ما يجري في أوكرانيا، موضحًا أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، لم يظهر علانية مؤخرا بسبب انشغاله بالعملية العسكرية في كييف.

 

وأضاف أن الملياردير الروسي الخاضع لعقوبات رومان أبراموفيتش لعب دورًا مبكرًا في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن العملية أصبحت الآن في أيدي فرق التفاوض من الجانبين.

 

ويجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، الخميس في استعراض للوحدة عبر الأطلسي بعد شهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وينضم بايدن إلى الحلفاء الغربيين في اجتماع خاص لقادة حلف شمال الأطلسي وقمة لمجموعة السبع وقمة قادة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول كيفية دعم الشعب الأوكراني وكيفية زيادة معاقبة روسيا والتغييرات طويلة الأجل اللازمة لضمان أمن أوروبا.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية المجتمعة في بروكسل اليوم الخميس على اتخاذ "خطوات جادة" لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي.

فيما جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، التأكيد على أن الناتو لن يرسل قوات لأوكرانيا، محذرا من العواقب الوخيمة لاستخدام السلاح الكيماوي في البلاد.

وقال ستولتنبرج، في كلمة له اليوم، الخميس، إن الناتو لن يفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مؤكدا أنه يعمل لضمان عدم توسع الصراع في أوكرانيا للدول المجاورة.

وأوضح أن الناتو دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع، داعيا الصين للتنديد بالهجوم الروسي.

وأشار إلى أن الناتو سينشر 4 مجموعات مقاتلة تكتيكية جديدة في الجهة الشرقية للحلف، كما سيدرس زيادة الاستثمارات في الدفاع.

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