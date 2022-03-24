مصدر لـ«صدى البلد»: التحاق الطلاب بالجامعات المصرية سيجعلهم غير مقيدين في أوكرانيا

قال مصد مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن جميع الطلاب المتقدمين للدراسة في مصر وليس لديهم أوراق حتى الآن الخاصة بالتحاقهم بإحدى الجامعات الأوكرانية وقعوا إقراراً بتسليم الأوراق خلال 3 شهور، مشيرًا إلى أن ليس هناك أي مجال من وزارة التعليم العالي بتسليم ملفات الطلاب المصريين من قبل الجامعات الأوكرانية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" أنه عندما يلتحق الطالب بالجامعات المصرية لن يكون له أي صلة بالجامعة في أوكرانيا مرة أخرى ولأن جميع أوراقه ستكون في الجامعة في مصر وليس أوكرانيا.



وتواصل وزارتا الهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي، استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، ومن خلال الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8) والتي تستمر حتى اليوم الخميس .

وأوضحت الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، أعلنت بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.