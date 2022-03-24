تخفيضات كبيرة.. أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان"

كشف الدكتور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار السلع المعروضة بمعرض "أهلا رمضان"مضيفا أنه تم طرح كيلو الأرز بأسعار تتراوح من 9 من 11 جنيها، والسكر بأسعار تتراوح من 9.5 إلى 11 جنيها.

وأوضح وزير التموين خلال افتتاح معرض أهلا رمضان أنه تم التوافق مع كافة المصنعين خاصة كبار الشركات على طرح لتر الزيت الخليط بسعر 24 جنيها، بدلا من 25 جنيها للزيت التمويني، وكذلك طرح عبوة الزيت زنة 800 ملي بسعر 18 جنيها بدلا من 21 جنيها.

تابع وزير التموين: يتم طرح أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها، مؤكدا الأمر ليس فى السلع الأساسية فقط، بل قام جهاز الخدمة الوطنية بطرح أسعار اللحوم البلدية بأسعار تتراوح من 120 إلى 130 جنيها بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة.



وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن أسعار السلع المعروضة فى معرض أهلا رمضان هى نفس الأسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

أسعار خاصة

أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه لا يمكن الوصول إلى مثل هذه العروض والأسعار، إلا من خلال تعاون كافة جهود الدولة، سواء الحكومة أو اتحاد الغرف التجارية، أو اتحاد الصناعات، أو كافة الشركات العاملة فى قطاع المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص.

كان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس للوزراء، قد افتتح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.