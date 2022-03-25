مطالب برلمانية بترشيد الاستهلاك وزيادة الاكتفاء الذاتى من السلع.. نواب: ضرورة ملحة لإنتاج مصر ما يقارب من 10 ملايين طن سنويا من القمح

خطة النواب تطالب المواطنين بترشيد استهلاك القمح

زراعة النواب: مصر تحتاج لزراعة أكبر مساحة من القمح الفترة المقبلة

برلماني يطالب الحكومة بضرورة زيادة الاكتفاء الذاتي من جميع السلع



افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ورافقه وزير التموين وعدد من المسئولين، وذلك في إطار توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن مصر تستورد ١٠٠ مليون برميل بترول في السنة، ومطالبين الآن باستيراد ١٢ مليار دولار شهريا، لذلك يجب أن نرشد الاستهلاك من جميع المواطنين.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للمواطنين، بشأن غلاء الأسعار قائلاً: "يجب عليكم ترشيد الاستهلاك في جميع السلع والمنتجات، علشان كل ما بنرشد، كل ما بيبقى قدامنا مساحة أطول في الاحتياج والنزول إلى الأسواق العالمية والحصول على أي سلع أُخرى في إطار الأسعار الغالية الموجودة".

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن الحكومة يجب أن تقوم تكثف جهودها لبزيادة الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والمنتجات التى تستوردها من الخارج، فواردات مصر الآن ضعف الصادرات، وذلك يؤدي إلى تأثر مصر بجميع الدول الخارجية التى تعاني من ظروف استثنائية مثل الحروب وخلافه.

طالب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بزيادة الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والمنتجات التى تستوردها من الخارج، فواردات مصر الآن ضعف الصادرات، وذلك يؤدي إلى تأثر مصر بجميع الدول الخارجية التى تعاني من ظروف استثنائية مثل الحروب وخلافه.

ترشيد الاستهلاك مطلوب

وأكد “بدراوي” لـ"صدي البلد"، أن الحكومة يجب أن تقوم بخطوات جادة من أجل مواجهة التضخم وزيادة الأسعار بسبب الازمة العالمية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك مطلوب وسوف يحدث تلقائيا ولكن يجب أن نقوم بإجراء خطوات استباقية من أجل مواجهة جميع الأزمات بقوة حتى لا تتأثر مصر بأي أزمة خارج حدودها.

وأكد النائب أن اللجنة تنتظر عرض مشروع قانون الموازنة العامة الجديد عليها لمناقشة هذه الإجراءات والخروج بمشروع قانون يساهم بشكل كبير في التخفيف على المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

كما، طالب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المواطنين بـ ترشيد الاستهلاك خاصة في القمح، قائلا: "الكمية الموجودة حاليا بمصر تكفي للبني آدمين فقط، ويجب ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه".

وأكد “عمر” لـ"صدى البلد"، أن موجة التضخم بالأسعار عالمية ومصر لن تتأثر وحدها، ولكن أغلب الدول العظمى أيضا سوف تتأثر مثل أمريكا وغيرها، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتى تؤثر بالسلب على الأسعار في جميع دول العالم، خصوصا في مصر، لكونها مستوردا أساسيا للقمح.

أسعار القمح فى مصر

وقال إن أسعار القمح فى مصر لن تتأثر بأزمة أوكرانيا وروسيا، بسبب كون الأزمة تتزامن مع حصاد القمح، إضافة إلى أن مصر تمتلك احتياطيا كبيرا من القمح يكفي من 5 لـ6 أشهر مقبلة، فضلا عن أن الأجواء تساعد على زراعة محصول إضافي للقمح.

ومن جانبه، أعلن عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن تقدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بدراسة حول زيادة إنتاج القمح في مصر لتناقش داخل اللجان المعنية بالمجلس.

زيادة إنتاج القمح في مصر

وأكد “الشوربجي” لـ"صدي البلد"، إنه يقوم بإعداد دراسة حول زيادة إنتاج القمح في مصر وسوف تتضمن عدد من المحاور الرئيسية ومنها التوسع في زراعة القمح والثاني البحوث الزراعية والثالث الاستهلاك وترشيده، لافتا الى أن هذا الدراسة سوف تناقش بالجنة الزراعة بمجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين.

وأضاف النائب، أن الفترة المقبلة يجب التركيز على هذه المحاور التى تم ذكرها وخصوصا ترشيد الاستهلاك خصوصا أن مصر تستورد مايقارب من 55% بمعدل 8 ملايين طن قمح سنويا.

وأكد النائب أن مصر تحتاج لزراعة أكبر مساحة من القمح الفترة المقبلة، لافتا الى أن المليون فدان الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بالدلتا الجديد يجب أن يتم زراعته بشكل كامل لانتاج 7 .2 من عشرة مليون طن قمح سنويا.

واشار النائب الى أن هناك ضرورة ملحة لإنتاج مصر ما يقارب من 10 ملايين طن سنويا بدلا عن بدلا 7 مليون طن، وأن احتياجات مصر من القمح بمقدار 15 مليون طن سنويا فاذا تم تعديل منظومة الخبز وتطبيق مبدا الترشيد من الممكن ان تستهلك البلاد مايقارب من 13 مليون طن قمح فقط، وبالتالي سوف يكون ينخفض حجم الاستيراد من الخارج.

وتابع النائب حديثه قائلا: "مش عاوزين نرمي اي لقمة خبز في الشارع أو للحيوانات ولازم نفهم ده كويس".