لمدة 40 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق ببني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف وقف محطة أبوسليم ، مما يترتب عليه قطع المياه عن مركز بني سويف وضعف المياه عن المدينة العاصمة.

ومن المقرر ان يكون الانقطاع اعتباراً من الساعة 1 صباح السبت 26 مارس وحتى الساعة 5 مساء الأحد 27 مارس لمدة 40 ساعة ،وذلك لاستكمال أعمال الصيانة بخط مياه 560 بولي بروبلين بقرية بني بخيت

و تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال الصيانة الدورية اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي.

و تناشد المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.