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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ينيب رؤساء الوحدات في افتتاح 5 مساجد جديدة

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن: بني سويف ،ناصر،سمسطا والفشن ، لافتتاح 5 مساجد ،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.


حيث شهد " اليوم الجمعة" افتتاح مساجد الساحل بقرية الرياض مركز ناصر ، المسجد الكبر بالدوية ، مسجد الرحمن بتل ناروز بمركز ومدينة بني سويف ، مسجد الصفا بعزبة محمود التابعة لمنشأة سليمان مركز سمسطا ، ومسجد التقوى البحري بعزبة تلت مركز الفشن.

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وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد بعد افتتاحها، وفي حضور رؤساء الوحدات المحلية والنواب وقيادات الأوقاف ، وسط تطبيق الضوابط التى حددتها الوزارة والالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي، حيث استمع الحاضرون لخطبة الجمعة والتي تناولت صور وأشكال التكافل المجتمعي .. حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجا".

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