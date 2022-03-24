شاهد|السيارة الخارقة هينيسي فينوم F5 تصل إلى 271.6 ميلا في الساعة

يعلم الجميع تقريبًا أن الهدف الأساسي من Hennessey Venom F5 هو تحطيم حاجز 300 ميل في الساعة، حيث تحاول السيارة الخارقة الأمريكية الجديدة الوصول الى تلك السرعة المقررة تدريجياً، وذلك بعد أن وصلت إلى 200 ميل في الساعة (322 كم / ساعة) أثناء اختبار التحقق من صحة الديناميكا الهوائية في عام 2021 و 250 ميلاً في الساعة (402 كم / ساعة) مرة أخرى في يناير أثناء اختبار السرعة العالية، ثم عادت السيارة الخالية من الوسائد الهوائية وتمكنت هذه المرة من الوصول إلى 271.6 ميل في الساعة (437.1 كم / ساعة).

السيارة الخارقة هينيسي فينوم F5 تصل إلى 271.6 ميلا في الساعة في أحدث اختبار

تم إجراء السباق في فبراير في Johnny Bohmer Proving Grounds في فلوريدا حيث أخذ Hennessey Venom F5 لإجراء معايرات نهائية للتوجيه والكبح والمحرك والديناميكا الهوائية، بعبارة أخرى لم يكن هدف الشركة إطلاق سرعة أعلى مقارنة بالاختبارات السابقة، ومع ذلك فقد تمكنت من الوصول إلى 271.6 ميل في الساعة (437.1 كم / ساعة).

السيارة الخارقة هينيسي فينوم F5 تصل إلى 271.6 ميلا في الساعة في أحدث اختبار

لا يتوقع تشغيلًا سريعًا آخر في أي وقت قريبًا حيث قال مؤسس الشركة جون هينيسي إن التركيز الآن على صناعة السيارات، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة يمكن تسليم أكثر من 12 Venom F5s هذا العام، وأضاف ان الاختبار عالي السرعة من المرجح أن يتم استئنافه لاحقًا في عام 2022 عندما نأمل أن تمكن محرك V8 بقوة 1817 حصانًا السيارة الخارقة من الاقتراب من سرعة 300 ميل في الساعة.

السيارة الخارقة هينيسي فينوم F5 تصل إلى 271.6 ميلا في الساعة في أحدث اختبار

تم بيع Venom F5منذ فترة طويلة بسعر 2.1 مليون دولار، ويقتصر على 24 وحدة فقط ويأتي حصريًا مع ناقل حركة نصف أوتوماتيكي بقابض واحد مع المبدلات، وتم الإعلان عن وحش التوربو المزدوج بسرعة قصوى تزيد عن 311 ميل في الساعة (500 كم / ساعة)، و يقال إن التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) يستغرق 2.6 ثانية ، على الرغم من أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو التسارع من 0 إلى 249 ميلاً في الساعة (0-400 كم / ساعة) في 15.5 ثانية فقط.