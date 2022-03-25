وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن وفاة المطرب الشعبي عصام خطاب ، عن عمر يناهز 37 عامًا.

وكتب هاني شاكر عبر حسابه على تويتر": البقاء لله.. بمزيد من الأسي أنعي المرحوم المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الإسكندريه ، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وللجمعية العمومية العزاء، ولأهله وأسرته الصبر والسلوان".

سكتة قلبية



المطرب عصام خطاب، توفي إثر تعرضه لـ سكتة قلبية بشكل مفاجئ، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في المستشفى .

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