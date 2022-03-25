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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

وفاة المطرب الشعبي
وفاة المطرب الشعبي عصام خطاب

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن وفاة المطرب الشعبي عصام خطاب ، عن عمر يناهز 37 عامًا.

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

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وكتب  هاني شاكر عبر حسابه على تويتر": البقاء لله.. بمزيد من الأسي أنعي المرحوم المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الإسكندريه ، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وللجمعية العمومية العزاء، ولأهله وأسرته الصبر والسلوان".

 

سكتة قلبية


المطرب عصام خطاب، توفي إثر تعرضه لـ سكتة قلبية بشكل مفاجئ، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في المستشفى .

ولمتابعة المزيد حول أخبار الفنان الشعبي الراحل عصام خطاب .. تابع الفيديو جراف التالي:

هاني شاكر تويتر نقابة الإسكندريه سكتة قلبية المستشفى

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