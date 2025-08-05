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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شميز موف ولوك جديد.. ظهور لافت لـ ليلى زاهر

ليلي زاهر
ليلي زاهر
ميرنا محمود

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، صور جديدة من أحدث ظهور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.


وظهرت ليلى زاهر ،بإطلالة جذابة مرتدية شميز باللون الموف،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى زاهر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.



علي الجانب الاخر بدأ صناع مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تصوير حكاية جديدة من حكايات المسلسل وهي حكاية "هند" التي تقوم ببطولتها ليلى زاهر، وحازم ايهاب ومن تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد.

وتواصل صناع العمل استكمال تصوير باقي حكايات المسلسل الـ 7، تمهيدا لعرضها على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال أغسطس المقبل.


وكشفت الشركة المنتجة عن الصور الأولى لحكاية "هند"، فيما أكد المنتج كريم أبوذكري إن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تجربة درامية جديدة ومختلفة تماما عن كافة المشاريع الدرامية التي قدمها سابقا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف أبوذكري، إن العمل استغرق تجهيزات طويلة، بسبب تنوع الحكايات وكثرة النجوم المشاركين، خاصة إن كل حكاية لها فريق عمل مختلف من ممثلين وفرق عمل.

وأكمل إنه متحمس للفكرة التي يشارك بها نخبة من النجوم الشباب، سواء على مستوى التمثيل أو الكتابة وحتى الإخراج.

الجدير بالذكر إن حكاية "هند" من بطولة ليلى زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، وإنتاج k Media كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الصيف.

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