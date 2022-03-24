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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة اللبنانية يجتمع بلجنة متابعة الأمن الغذائي لمناقشة نقص مواد الأساسية

صدى البلد

عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الأمن الغذائي في السراي الحكومي، وذلك بحضور وزراء الدفاع موريس سليم والصناعة جورج بوشكيان والثقافة محمد وسام مرتضى والزراعة عباس الحاج حسن والإقتصاد والتجارة أمين سلام والتنمية الإدارية نجلا رياشي، إلى جانب رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت ورئيس تجمع أصحاب المطاحن ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية.

وتناول الاجتماع مناقشة المخاوف السائدة من انقطاع بعض المواد الأساسية في البلاد، وقدمت وزارة الإقتصاد تقريرا كاملا بكميات المواد الأساسية المتوافرة، وفي مقدمها القمح والسكر والزيوت النباتية، بالإضافة إلى تقدير للكميات المطلوبة سنويا ومقارنتها بالكميات المتوفرة حالياً في الأسواق.


وخلال الاجتماع، أكد ممثلو النقابات أن كل المواد الأساسية موجودة باستثناء النقص المحتمل في القمح والزيوت النباتية والسكر، مشيرين العمل وفق إطار محدد يضمن وصول هذه المواد الى لبنان من خلال الجهد المبذول من الجميع، بحيث لا يحدث اي نقص في هذه المواد.

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