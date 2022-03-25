علامات سرطان المبيض.. لا تتجاهليها أبدا

تظهر المشكلات الصحية دائمًا بعلامات تحذيرية في حالة سرطان المبيض ، هناك بعض " العلامات والأعراض الدقيقة "

يبدأ سرطان المبيض في الأعضاء الأنثوية التي تنتج البويضات المعروفة باسم المبايض.

هذا النوع من السرطان هو الثالث بين النساء في الهند ، مع 46000 حالة جديدة كل عام.

"يشكل التاريخ العائلي للإصابة بالسرطان جزءًا مهمًا من التقييم".

اعراض سرطان المبيض

- انتفاخ البطن

- تغير في عادات الأمعاء أو عسر الهضم أو الغثيان

- وجود سوائل في البطن تعرف باسم الاستسقاء

- فقدان الوزن والتعب العام

- عدم الراحة في الحوض

- آلام الظهر

- زيادة تواتر التبول

- عدم انتظام الدورة الشهرية وصعوبة الأكل ومشاكل التبول مجرد علامات قليلة لمراحل متأخرة من سرطان المبيض ، عندما انتشر في الحوض والبطن.

"لسوء الحظ ، لا توجد أعراض في المراحل المبكرة.

عندما يتم احتواء السرطان في المبايض ، يكون العلاج أسهل.

أن أي امرأة معرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض ، على الرغم من وجود بعض العوامل التي تزيد من هذا الخطر

كيفية تقليل مخاطر الإصابة بسرطان المبيض

1. النظام الغذائي وممارسة الرياضة

من المهم اتباع نظام التمارين الأسبوعية والنظام الغذائي الصحي

الكثير من الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بفيتامين د هي بعض من التدابير الغذائية.

يمكن أن يقلل التمرن لمدة 30-40 دقيقة يوميًا من المخاطر بنسبة تصل إلى 20 في المائة. تمتع بأسلوب حياة نشط.

2. موانع الحمل الفموية

تمت دراسة تناول موانع الحمل الفموية بين النساء على أنه يقلل بنسبة تصل إلى 50 في المائة من خطر الإصابة بسرطان المبيض ، ولكن يحتاج المرء إلى استشارة طبية مسبقًا. طول المدخول له بعض الارتباط.

3. تجنب المواد المسببة للسرطان

المواد المسرطنة هي مواد قادرة على التسبب في السرطان. من المعروف أن بعض المواد مثل بودرة التلك (بودرة الأطفال ومزيلات العرق المهبلية والمكياج) لها بعض الارتباط غير المؤكد.

4. الحمل والرضاعة

النساء اللواتي أنجبن طفلًا واحدًا على الأقل ، خاصة قبل سن الثلاثين ، أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض وحتى سرطان الثدي.

من المعروف أيضًا أن الرضاعة الطبيعية تقلل من المخاطر.

5. أسلوب حياة صحي

إن تجنب استخدام منتجات التبغ والتعرض لها لا يقلل فقط من خطر الإصابة بسرطان المبيض ، ولكن العديد من أنواع السرطانات الأخرى أيضًا ، من الأفضل الحد من استهلاك الكحول.