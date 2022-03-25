نظام غذائي بسيط لخفض الكوليسترول

الكوليسترول (مادة شمعية تبدأ في تغطية الشرايين ومسارات الجسم) يحتاجه الجسم بشدة لأن الخلايا والأغشية والأعصاب تتكون منه. ولكن في كثير من الحالات يمكن أن ينقلب ، مما يؤدي إلى أمراض القلب ومشاكل أخرى

في حين أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول الجيد مفيدة ، إلا أن الكثير من الكوليسترول الضار يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب.

إذا تم تشخيصك مؤخرًا بالكوليسترول السيئ ، فمن المهم إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة ، بدءًا من نظامك الغذائي مباشرةً .

يشمل النظام الغذائي النباتي الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة ، وهي غنية بشكل طبيعي بمكونات مثل الألياف القابلة للذوبان وبروتين الصويا والستيرولات النباتية ، وغالبًا ما يوصى بها للحفاظ على مستويات الكوليسترول .

* زيادة المغنيسيوم

* شرب الشاي الأخضر (تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة)

* تناول المزيد من الألياف من الحبوب الكاملة (الألياف القابلة للذوبان).

* أضف فيتامين ك 2 (يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم)

* أضف زيت جوز الهند يوازن البروتين الدهني منخفض الكثافة

* أضف الثوم (يخفض الكوليسترول الكلي)

* أضف بذور الشيا أو الكتان أو زيوت السمك (يزيد الأوميغا)

* ابتعد عن الدهون المتحولة ، الأطعمة المصنعة والسكر والتدخين والكثير من الكحول