طريقة معرفة مواصفات السيارة من رقم الشاسيه.. تفاصيل

يعتبر رقم شاسيه السيارة من أهم وسائل الأمان في السيارة ويلعب دوراً مهماً في حال سرقتها، حيث يعتبر بمثابة بصمة خاصة للسيارة اذ لا يوجد سيارتان في العالم يحملان نفس الرقم.

تعرف على طريقة معرفة مواصفات السيارة من رقم الشاسية

رقم شاسيه السيارة (VIN)

يتكون رقم الشاسيه الخاص بالسيارة من مجموعة من الحروف و الأرقام التي يصل عددها الى 17 رقما وذلك حسب المواصفات العالمية، ويُقرأ من جهة اليسار إلى اليمين ويتألف من أربعة أجزاء كل جزء يشير إلى معنى معين، الجزء الأول يشير الى التعريف بمكان صنع السيارة، ويوضح الجزء الثانى VDSالوصف العام للمركبة، والجزء الثالث هو Check Digit أي رقم التأكد، والجزء الرابع: VISوهو رقم التعريف بالسيارة.

تعود أصول وبداية رقم شاسيه السيارة إلى عام 1954 وهو يعتبر الرقم التسلسلي للإطار الحديدي أو رقم الإطار الحديدي، المعروف برقم الشاسيه وهو رقم فريد خاص بسيارتك لتمييزها عن جميع السيارات الأخرى الموجودة في العالم ويوجد إمكانية دخول على موقع معين برقم الشماسيه، حيث تظهر لك معلومات عن سيارتك.

تعرف على طريقة معرفة مواصفات السيارة من رقم الشاسية

المعلومات أو البيانات التي تظهر عند البحث عن السيارة برقم الشاسيه

عند البحث عن السيارة برقم الشاسيه تظهر الشركة المصنعة والدولة المصنعة للسيارة وسنة صنع السيارة وسعة المحرك وصنف السيارة والماركة وفئة السيارة وعدد الأبواب وعدد الأحصنة بالمحرك وعدد الغيارات بعلبة التروس ورقم الإنتاج وأمان الفرامل ورقم التحقق، ونوع نظام الكبح في السيارة (عادي او ABS) ونوع الوقود المستعمل.

الأهمية العامة لوجود رقم الشاسيه في السيارات

يميز السيارة عن باقي السيارات الأخرى، ويوفر الأمان ، كما يمكن السائق من التعرف على سيارته عند السرقة، حيث يقوم بتسجيل السيارة من خلال رقم الشاسيه في السجلات العامة للدولة، ولتغطية التأمين، كما يستخدم رقم الشاسيه لتغذية بعض أجهزة الفحص الإلكتروني للسيارة، حيث يطلب الجهاز إدخال رقم أو حرف معين من الرموز الموجودة برقم الهوية .

تعرف على طريقة معرفة مواصفات السيارة من رقم الشاسية

اختلاف رقم الشاسيه من مكان لآخر في السيارة

يتواجد رقم الشاسيه في أماكن مختلفة داخل السيارة وتتنوع هذه الأماكن من مكان لآخر وهي (الصاج الأمامي بين الكابينة والحيز الأمامي - التابلوه- التجويف الداخلي للعجلة اليسرى - مقدمة المحرك - الباب أو قائم الباب ناحية السائق أو ناحية الراكب - إطار تثبيت المشع - عمود التوجيه ).