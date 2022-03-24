أمين عام الناتو يستبعد اندلاع حرب شاملة بين روسيا والحلف

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس شتولتنبرج، إمكانية اندلاع حرب شاملة بين روسيا والحلف.

وقال شتولتنبرج - في حديث إلى شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم إن الفضل في تراجع احتمالية اندلاع حرب شاملة هو وحدة دول الناتو خلال الأزمة.

ومع ذلك، أوضح الأمين العام للناتو أن الوضع على الأرض في أوكرانيا "لا يمكن التنبؤ به للغاية" وأن الحلف يواجه واقعاً جديداً ويجب أن يكون مستعداً على المدى الطويل.

وكان من المفترض أن يصبح ينس شتولتنبرج رئيساً للبنك المركزي النرويجي في وقت لاحق من هذا العام، لكن من المقرر الآن أن يظل رئيساً لحللف بسبب تطورات الوضع في أوكرانيا.