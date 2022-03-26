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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لاتتجاهلها.. أفضل الأطعمة لأسنانك

صدى البلد

تنظيف الأسنان باستخدام معجون الأسنان بالفلورايد وتنظيف الأسنان بالخيط يوميًا أمرًا مهمًا للحصول على ابتسامة صحية ، ولكن هل تعلم أن نظامك الغذائي له تأثير على صحة أسنانك أيضًا

 يتم تعزيز صحة الأسنان واللثة من خلال تناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات من جميع الفئات الغذائية.

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 يوفر النظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه والخضروات والأطعمة البروتينية والحبوب ومنتجات الألبان العناصر الضرورية لصحة الفم الجيدة وصحة الفم بشكل عام. 

 إليك قائمة بأفضل الأطعمة لصحة فمك.

 

الكالسيوم 

تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، بما في ذلك الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم ، والزبادي ، والجبن ، وكذلك حليب الصويا المدعم ، في نمو أسنان وعظام قوية.   والسلمون المعلب واللوز والعديد من الخضار الورقية الخضراء الداكنة هي أيضًا مصادر جيدة للكالسيوم.

الفوسفور 

هو فيتامين موجود في البيض والأسماك واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والمكسرات والبقوليات ، وهو ضروري لأسنان قوية.

الفواكه الحمضية والطماطم والفلفل والبروكلي والبطاطس والسبانخ كلها غنية بفيتامين سي الذي يحسن صحة اللثة.

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