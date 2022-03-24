أنغام: بخاف أثناء الوقوف على المسرح أمام الجمهور ..فيديو

احترفت الغناء في عمر 17 سنة ..

قالت الفنانة أنغام، إنه كانت تعزف البيانو عندما كانت في الصف الثالث الابتدائي ، مضيفة :" تعلم عزف البيانو في سن صغيرة أسهل بشكل كبير ".



وأضافت أنغام في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" أول حفلة لي في حياتي كـ مطربة محترفة كنت ابلغ من العمر 17 سنة ".

وتابعت أنغام :" غنيت في حفلة الإذاعة وكانت تحت اسم حفلة عيد الأم والربيع، وغنيت ساعتها اغنية للام وتم اعتمادي بها كمطربة معتمدة في الإذاعة المصرية، وأنا كنت أصغر مطربة معتمدة في الإذاعة وكان عمري 15 سنة ".



وأكملت انغام :" تعودت على وقفة المسرح والغناء عليه منذ الصغر ولم أشعر بالرهبة الغناء على المسرح عندما كنت صغيرة في السن"، مضيفة :" دلوقتى بخاف اكتر أثناء الوقوف على المسرح امام الجمهور ".