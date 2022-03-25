والدة محمد عبدالوهاب: كان متدينا ومدمن كرة.. ولم أخف عليه من الشهرة

استضاف الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، احتفالا بأعياد المرأة والأم المثالية، عدد من الأمهات المثاليات بعد التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنهم نجاة إسماعيل علي، والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، ونرصد أبرز التصريحات:

والدة الراحل محمد عبدالوهاب: كان متدين ومدمن كرة قدم.. فيديو

تحدثت نجاة إسماعيل علي، والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، عن ابنها، قائلة: "معاملاته مع الجميع كانت بأدب وكان متدين وكان محبا للناس ولأخوته".

وأضافت: "محمد كان ابن موت.. وكان نابغة في كل شيء"، متابعة: "كان شاطر وشقي وهو صغير، وكان يترك كل شيء من أجل الكرة، كان مدمن كرة وكان يتعاقب كثيرا بسبب الكرة".

وأشارت: "محمد ابني كان زي الملاك ماشي على الأرض"، متابعة: "لم أخاف عليه من الشهرة لأني كنت واثقة في أخلاقه"، مضيفة: "كنت بعاقب محمد ابني بسبب لعبه الكرة كتير وكان متفوق دراسيا".





لم أخف عليه من الشهرة..والدة محمد عبدالوهاب: كان ملاكا يمشي على الأرض..فيديو

وقالت نجاة إسماعيل علي، والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب،: "كنت أستخدم أسلوب اللين والشدة مع أبنائي"، لافتة: "كنت أتعامل مع ابني الراحل حين يحيد عن المسار الصحيح".

وأشارت: "محمد ابني كان زي الملاك ماشي على الأرض"، متابعة: "لم أخف عليه من الشهرة لأني كنت واثقة في أخلاقه".

كان متفوقًا دراسيًا.. والدة الراحل محمد عبدالوهاب: كنت بعاقبه بسبب لعبه الكرة.. فيديو

وقالت نجاة إسماعيل علي، والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب،: "كنت بعاقب محمد ابني بسبب لعبه الكرة كتير لكنه كان متفوقًا دراسيًا".

وأضافت: "بفتكر لمحمد ابن كل حاجه حلوه لأن كل معاملاته مع الجميع كانت بأدب وكان متدين ومحب للناس ولأخوته".

وأشارت: "كان شاطر وشقي وهو صغير، وكان يترك كل شيء من أجل الكرة، وكان مدمن كرة لكنه كان يتعاقب كثيرا بسبب الكرة".

