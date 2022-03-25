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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 دول بينها أمريكا تناشد طالبان بالعودة عن قرار إغلاق مدارس البنات بأفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ناشدت 6 دول غربية، بينها الولايات المتحدة، الخميس حركة طالبان "العودة" عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنروج بالإضافة إلى الممثّل الأعلى للاتّحاد الأوروبي في بيان المشترك إنّهم يطالبون الحركة بأن "تعود بصورة عاجلة" عن القرار الذي اتّخذته يوم الأربعاء بإغلاق المدارس الثانوية في وجه الفتيات الأفغانيات.

وحذر البيان من أنّ عدم التراجع عن هذا القرار سيقوّض آمال طالبان بالحصول على شرعية دولية وطموح أفغانستان في أن "تصبح عضواً محترماً في مجتمع الأمم".

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واعتبرت القوى الغربية في بيانها أنّ إصرار الحركة المتشدّدة على منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية "ستكون له تداعيات حتمية على فرص طالبان في الحصول على دعم سياسي وشرعية، سواء في الداخل أو في الخارج"، محذّرة من عواقب أيضاً على "التماسك الاجتماعي" و"النمو الاقتصادي للبلاد".

وشدّد البيان على أنّ "كلّ مواطن أفغاني، أكان فتى أم فتاة، ذكراً أم أنثى، له حقّ متساو في التعليم على جميع المستويات وفي جميع مقاطعات البلاد".

وقبل يومين أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها؛ ما أثار ارتباكا وحسرة بسبب العودة عن القرار.

وأعلن القرار بعدما استأنفت آلاف الفتيات التعليم للمرة الاولى منذ أغسطس، عندما سيطرت طالبان على أفغانستان، وفرضت قيودا صارمة على النساء.

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