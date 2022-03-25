عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مكرونة حارة بالسجق

طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة حارة بالسجق

مكرونة حارة بالسجق من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، فيمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك أيضا.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  مكرونة حارة بالسجق في المنزل بأسهل الخطوات.

 

مقادير مكرونة حارة بالسجق


1 مكرونة فرن 

نصف كيلو سجق

 1 بصل 

2 فص ثوم 

1 فلفل حار 

1 فلفل أخضر 

2 كوب طماطم مبشورة

 3 ملعقة كبيرة صلصة 

ملعقة كبيرة سمنة

 ملح و فلفل 

رشة بهارات

 رشة جوزة الطيب

 5 كوب بشاميل

 كوب جبن رومي  مبشور

نصف كوب جبن موتزاريلا  مبشور


طريقة تحضير مكرونة حارة بالسجق


- في حلة على النار يشوح البصل في السمن مع الفلفل والسجق ويتبل بالمح والفلفل .

- تضاف الصلصلة والطماطم المبشورة وقليل من الماء وتترك لتغلى قليلا .

- تضاف المكرونة المسلوقة إلى خليط السجق .

- في بايركس تضاف المكرونة بالسجق ويضاف البشاميل والجبن المبشور على الوجه .

- تترك فى الفرن حتى يتحمر الوجه وتقدم .

 

مكرونة حارة بالسجق مقادير مكرونة حارة بالسجق طريقة تحضير مكرونة حارة بالسجق الشيف غادة التلى Food Groceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مكرونة ماك تشيز

صحية وخفيفة.. طريقة عمل مكرونة بالزبادي المطبوخ

ترشيحاتنا

ينتقل بالبعوض.. فيروس غامض موطنه أفريقيا يقلق العالم

هل تنبأ جيرينوفسكي بموعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟

سبوتيفاي يعلن استثماره 7 مليار دولار في صناعة الموسيقى.. ويواجه انتقادات لهذا السبب

ستيلانتس و LG Energy في تحالف جديد لبناء "مصنع جيجا" بكندا

تعليمات رسمية لمديري مدارس الابتدائية بشأن تحرير استمارات حافز تطوير التعليم|مستند

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ