بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مكرونة حارة بالسجق

مكرونة حارة بالسجق من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، فيمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك أيضا.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مكرونة حارة بالسجق في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير مكرونة حارة بالسجق



1 مكرونة فرن

نصف كيلو سجق

1 بصل

2 فص ثوم

1 فلفل حار

1 فلفل أخضر

2 كوب طماطم مبشورة

3 ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة كبيرة سمنة

ملح و فلفل

رشة بهارات

رشة جوزة الطيب

5 كوب بشاميل

كوب جبن رومي مبشور

نصف كوب جبن موتزاريلا مبشور



طريقة تحضير مكرونة حارة بالسجق



- في حلة على النار يشوح البصل في السمن مع الفلفل والسجق ويتبل بالمح والفلفل .

- تضاف الصلصلة والطماطم المبشورة وقليل من الماء وتترك لتغلى قليلا .

- تضاف المكرونة المسلوقة إلى خليط السجق .

- في بايركس تضاف المكرونة بالسجق ويضاف البشاميل والجبن المبشور على الوجه .

- تترك فى الفرن حتى يتحمر الوجه وتقدم .