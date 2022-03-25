أودي توقف إنتاج هذه الطرز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

أوقفت شركة أودي بشكل مؤقت إنتاج مجموعة من الطرازات بسبب الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا.

في خطاب تم إرساله إلى الوكلاء الذي اطلع عليه موقع Automobilwoche ، كشفت أودي أنها "ستتوقف عن الإنتاج في بعض المواقع لأيام أو حتى أسابيع" تشمل الطرز التي تأثرت بعوامل الحرب Q4 e-tron و A4 و A5 و A6 و A7 و TT و Q7 و Q8.

كما حذرت أودي الوكلاء من التوقعات الوردية المبالغ فيها، وأضافت في خطابها صراحة أن الوكلاء يجب أن يكونوا مستعدين "لأوقات تسليم أطول بكثير من المتوقع" بالنسبة لهذه الطرز.

من المؤكد حتى الآن أن أودي ستستأنف إنتاج طرز A4 و A5 و A6 و A7 في الأسبوعين الأول والثاني من أبريل بينما من المتوقع استئناف إنتاج طرازات أودي TT و Q8 و أودي Q4 e-tron في منتصف أبريل ولكن في بكميات أقل من المعتاد مع بداية تشغيل خطوط الإنتاج.

فيما قال موقع Automobilwoche أن طرز أودي A1 و أودي A3 و أودي Q2 وأودي e-tron وأودي Q5 وأودي A8 لم تتأثر كثيرا بظروف الحرب ونقص الإمدادات.

أكبر عائق أمام معاودة الإنتاج في أودي هو النقص في التوصيلات الكهربائية التي تحصل عليها الشركة من أوكرانيا. يُعتقد أن تصنيع بعض المواد الخام والإمدادات عند بعض الموردين قد توقف تمامًا منذ بدء الحرب بينما تم تقييد الإنتاج في مواقع أخرى بشدة.