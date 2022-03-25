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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب البرازيل يفقد نيمار وفينيسيوس أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم

فينيسيوس ونيمار
فينيسيوس ونيمار

تأكد غياب الثنائي نيمار دا سليفا وفينيسيوس جونيور عن منتخب البرازيل أمام بوليفيا، في المباراة المقرر لها، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

وتلقى كلا من نيمار وفينيسيوس بطاقة صفراء،  في مباراة اليوم أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم، ليتأكد غياب الثنائي عن مواجهة بوليفيا المقبلة، بسبب تراكم البطاقات.

 

وفاز منتخب البرازيل على نظيره تشيلي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ماراكانا، صباح اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

 

أهداف مباراة البرازيل وتشيلي:

افتتح منتخب البرازيل التسجيل عن طريق نيمار دا سيلفا في 44 من ركلة جزاء.

وعزز فينيسيوس جونيور تقدم منتخب البرازيل بهدف ثانٍ في الدقيقة الأولى من الوقت المتحسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.

أحرز فيليب كوتينيو هدف منتخب البرازيل الثالث في شباك تشيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

اختتم ريتشارليسون أهداف منتخب البرازيل بتسجيل الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

البرازيل نيمار فينيسيوس كأس العالم بوليفيا

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